Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 26 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN,GÜRDİNÇ,KALYON,MOBİLYACILAR,MÜNZEVİ KIŞLA,OTAKÇILAR,TIRAK,TUNALIGİL sk 12:30-14:30 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251886)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah EMRELER,KİLYOS..,LÜFER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 17:05-20:00 saatleri arasında yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253941)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE,AKBIYIK,KUTLUGÜN,TERBIYIK,YENİ SARAÇHANE,İSHAKPAŞA sk 11:00-14:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251797)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP,BESTEKAR OSMAN,BİÇKİYURDU,DR. EMİNPAŞA,DİVANYOLU,HACI TAHSİNBEY,HOCA RÜSTEM,MOLLA FENARİ,MOLLA FENARİ ÇIKMAZI,TİCARETHANE,TİCARETHANE ÇIKMAZI,ÇATALÇEŞME sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI sk 12:00-14:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251796)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9634,9385 T.M. BAKIM YAPILACAĞI İÇİN TADİYE TAŞIMA ÇALIŞMASI YAPILACAK (MANEVRA ÇALIŞMASI) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33688)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9581 T.M. ,9800 T.M. BAKIM YAPILDIKTAN SONRA MANEVRA ÇALIŞMASI YAPILACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33651)

- LEVENT Mh., AKAT Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN YAPILAN MANEVRA süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33479)

- AYVANSARAY Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında 2775 tm de kestmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33235)

- TURGUT REİS Mh., CENGİZ TOPEL Cd., 463. Sk., 464. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18227 TM - BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33176)

- AKÇABURGAZ Mh., 3055. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20489TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33609)

- AKÇABURGAZ Mh., 3055. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 21899TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33610)

- ATİKALİ Mh., MUTAF ÇIKMAZI Sk., MEHMET DEDE Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında 2206 TM DEPAR 4 BOX ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33463)

- MERKEZ Mh., CENDERE Cd., SELAMET Sk., HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9303 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33674)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 42/1. Sk., 44. Sk., 46. Sk., 42. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51/1. Sk., MARAŞ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında SAHA DAĞITIM PANOSU MONTAJI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33341)

- MERKEZ Mh., 3. BAĞLAR Sk., TEPE Sk., MERİÇ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında HAVAİ HAT REVİZYON süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33473)

- MERKEZ Mh., TEPE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Havai hat revizyon süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33628)

- MERKEZ Mh., TEPE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Havai hat revizyon süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33627)

- GENÇOSMAN Mh., MANOLYA Sk., ŞEBBOY Sk., SARDUNYA Sk., GEÇİT Sk., AYAZMA Cd., KATMERCİ Sk., YETKİN Sk., YEŞİLOVA Sk., YÖNETİCİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33563)

- HAMİDİYE Mh., HASDAL Cd., GÜNAL Sk., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., KAYMAK Sk., GÜLEN Sk., FERMAN Cd., MERKEZ Mh., KUMRAL Sk., DESTAN Sk., SERPİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9634 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33675)

- MERKEZ Mh., BURCU Sk., ECE Sk., TATLIPINAR Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9385 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33676)

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33557)

- KİREÇBURNU Mh., MEHMET EFENDİ Sk., MUSTAFA PAŞA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında AG HAVAİ HAT AKTARIMI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33461)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., DEDEOĞLU Sk., TÜRKER Sk., RAKKAS Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., BATI ÇEŞME Sk., YASA Sk., PAPATYA Sk., BORDO Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., TABAN DERE Sk., ÜZGÜNLER Sk., GÖKBEN Sk., AKVARYUM ÇIKMAZI Sk., SİNEKLİ Sk., KAHTALI Sk., KARA Sk., GALİP Sk., GÖKTAŞI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG -Tesis çalışması (Ekonomik ömrünü tamamlamış AG direklerin yenilenmesi) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33324)

- SANCAKTEPE Mh., HACI NURETTİN AKBULUT Cd., CAMBAZTEPE Cd., HACI ARİF BEY Cd., FEDA Sk., KAYALAR Sk., DEVECİOĞLU Sk., KEMER Sk., MELEN Sk., TEMMUZ Sk., UYUM Cd., YÜKSEL Sk., NAMDAR Sk., KONAK Sk., AYIŞIĞI Sk., GÜMÜŞDENİZ Sk., ÇOBAN Sk., PİRAMİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Toplam uzunluğu 2 km olan 3x1/0 Raven iletkenli ENH'da bakım onarım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33658)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1283. Sk., 1289. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında havai hat yenileme süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33444)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33494)

- YAYLA Mh., KORANTİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında 20190711092 BÜLTEN BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33672)

- SEYİTNİZAM Mh., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., BLOK İÇİ Sk., G/13 Sk., G/18 Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/21 Sk., G/22 Sk., G/22/2 Sk., G/23 Sk., G/25 Sk., G/26 Sk., G/26/1 Sk., G/29 Sk., G/31 Sk., G/33 Sk., G/35 Sk., G/36 Sk., G/37 Sk., G/37/1 Sk., G/38 Sk., HALİL DİNÇER Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., G/27 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında 1927 bakım çalışması yapılacaktır süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33637)

- LEVENT Mh., BALLI Sk., ÇALIKUŞU Sk., ÇARŞI Cd., FUNDA Sk., GONCA Sk., GEYİKLİ Sk., GÜLLÜ Sk., KAMELYA Sk., KARANFİL Sk., KASIMPATI Sk., LALE Sk., LAVİNYA Sk., LİLYUM Sk., NİSBETİYE Cd., SÜLÜNLÜ Sk., SÜMBÜL Sk., YASEMİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33431)

- LEVENT Mh., BALLI Sk., ÇALIKUŞU Sk., ÇARŞI Cd., FUNDA Sk., GONCA Sk., GEYİKLİ Sk., GÜLLÜ Sk., KAMELYA Sk., KARANFİL Sk., KASIMPATI Sk., LALE Sk., LAVİNYA Sk., LİLYUM Sk., NİSBETİYE Cd., SÜLÜNLÜ Sk., SÜMBÜL Sk., YASEMİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33432)

- KAVAKLI Mh., KOSOVA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22419TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33539)

- KAVAKLI Mh., BATI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20093TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33540)

- NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., MALAZGİRT Sk., CAHİT AYBAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33430)

- YILDIRIM Mh., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 8067 TM - SCADA ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33195)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında LEVENT Mh., LEVENT Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33433)

- KAVAKLI Mh., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 21916TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33538)

- EKİNOBA Mh., MUSTAFA KEMAL Bul., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33652)

- AKÇABURGAZ Mh., 3097. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22996TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33612)

- AKÇABURGAZ Mh., 3097. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20153TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33613)

- AKÇABURGAZ Mh., 3097. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 27567TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33615)

- KARADOLAP Mh., ÇIRÇIR Cd., VARDAR Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında SAHA DAĞITIM PANOSU MONTAJI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33343)

- İMRAHOR Mh., DEKOR Sk., BENGİ Sk., ZEKAİ Sk., BAHAR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG DİREK AKTARMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33681)

- KARABURUN Mh., SAHİL Cd., BEYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 29111 TRAFODA AG PANOSU DEĞİŞİMİ OLACAK VE AYIRICI VE TRAFOYA BAKIMI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33697)

- BOLLUCA Mh., BATTALGAZİ Cd., VAKKAS Sk., BATURALP Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında A.G DİREK AKTARILMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33678)

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-09:30 saatleri arasında 29111 TRAFODA AG PANOSU DEĞİŞİMİ OLACAK VE AYIRICI VE TRAFOYA BAKIM İÇİN FİZİKİ BAĞLANTILARI ALINACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33694)

- FATİH Mh., FINDIK Sk., FİDAN Sk., İMREN Sk., GELİNCİK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında 31242 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33595)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 6/A Sk., 8/5A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18547 - HAVAİ HAT REVİZYON ÇALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32812)

- ALTINŞEHİR Mh., ALEV Sk., AYBEK Sk., GÜLTEN Sk., ORKUN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında 20191204210 EBYS ile bülten bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33669)

- ŞAHİNTEPE Mh., 2237. Sk., 2249. ÇIKMAZ Sk., 2248. Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., DOĞAN Sk., KARTAL Sk., TÜRKER Cd., MARTI Sk., MURATDERE Cd., GARİPCAN Sk., AHMET SELİM Sk., İLERİ Sk., PALA Sk., AKBAŞ Sk., KÖPRÜ YOLU Cd., ERSİN Sk., TÜLAY Sk., CEBECİ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33542)

- CEVİZLİK Mh., EBUZİYA Cd., HAMDİPAŞA MEKTEBİ Sk., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., ZEYTİNLİK Mh., LAMİBEY Sk., MOR MENEKŞE Sk., ODABAŞI Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında 1807 BAKIM CALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33300)

- FATİH Mh., FIRAT Sk., FİDAN Sk., GEZGİN Sk., FERAH Sk., HANIMELİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında og girdi çıktı dahil komple enerji kesintisi süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33689)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında 21755-27296TM - KET ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33514)

- ETİLER Mh., AHULAR Sk., SEHERYILDIZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında SDP BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33363)

- TALATPAŞA Mh., GÜLDİKEN Sk., YAVUZTÜRK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında A.G. ŞUBE BAĞLANTISI KAĞITHANE TALATPAŞA MAH. YAŞAYANLAR SOKAK NO:20 KOFRA NO:149119 süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33671)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33495)

- TELSİZLER Mh., TALATPAŞA Cd., ALAZ Sk., ATICI Sk., CEYLİN Sk., CİHANNUR Sk., ULU Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., KEMER HATUN Sk., DUTLUK Cd., EKMEKÇİ Sk., HORA Sk., BEŞİK Sk., TAŞKAYA Sk., ÖZDENİZ Sk., ÜLKÜMEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında A.G. ABONE BAĞLANTISI, KAĞITHANE TELSİZLER MAH. TALATPAŞA CAD., PEKER İŞ MERKEZİ NO:130 KOFRA: 100169 süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33670)

- TÜRKOBA Mh., BURCU Sk., TEPECİK Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., NESLİHAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında 24413 HÜCRE DEĞİŞİMİ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33693)

- ŞAHİNTEPE Mh., KÖPRÜ YOLU Cd., NADİDE Sk., NADİR Sk., NİGAR Sk., NEDİM Sk., NİL Sk., AYRANCI Sk., BİLGİN Sk., GÜLTEPE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33544)

- FATİH Mh., FİDAN Sk., MASLAK Cd., ELVAN Sk., ERENLER Sk., EDA Sk., PAZAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında 31989 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33600)

- BAĞLAR Mh., GAMSIZ Sk., GAMZE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında etd ket işleri kapsamında 31189 TM depar 5 e kablo bağlantısı yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33673)

- LEVENT Mh., PROF. AHMET KEMAL ARU Sk., BÜYÜKDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33434)

- LEVENT Mh., ÇAMLIK Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33435)

- LEVENT Mh., ÇAMLIK Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33436)

- CUMHURİYET Mh., BÜYÜK KARTOPU Sk., YILDIZ Cd., TURUNÇ Sk., DR. SADIK AHMET Cd., AKKAVAK Sk., 1.KARANFİL Sk., ÇİĞDEM Sk., 2.LALE Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Şube bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33677)

- ATİKALİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında 2053 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33236)

- CUMHURİYET Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33558)

- SEYİTNİZAM Mh., AMBARLAR Cd., G/4 Sk., G/5 Sk., G/6 Sk., G/7 Sk., G/8 Sk., MEVLANA Cd., ŞEHİT ERKAN ALYANAK Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında 1773 bakım çalışması yapılacaktır süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33638)

- TELSİZ Mh., LEYLAK Sk., BALIKLI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında 1851 TM DE BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33301)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33496)

- SANAYİ Mh., ATATÜRK Cd., ERKAYA Sk., VEHBİBEY Sk., KARA AHMET Sk., KANARYA Cd., AYTAÇ Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ŞAHLAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33565)

- GÖZTEPE Mh., MÜZE Sk., MEHTAP Sk., MELTEM Sk., MANOLYA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında 31476 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33603)

- ZEYREK Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında 2383 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33237)

- ATAKÖY 3-4-11. KISIM Mh., AK MESCİT Sk., ZUHURATBABA Mh., AK MESCİT Sk., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAKİM EL KUTLU Sk., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., GENÇLER Cd., ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında 1863 TM BİLDİRİMLİ BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33639)

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 15:30-16:00 saatleri arasında 29111 TRAFODA AG PANOSU DEĞİŞİMİ OLACAK VE AYIRICI VE TRAFOYA BAKIM BİTTİ FİZİKİ BAĞLANTILARI ALINACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33698)