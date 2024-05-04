BEDAŞ duyurdu: 5 Mayıs Pazar günü İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
İstanbul'da yaşanan planlı elektrik kesintileri elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektrik arıza duyurularında günlük olarak paylaşılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. İşte 5 Mayıs Pazar günü AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
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İstanbul'da 5 Mayıs Pazar günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İstanbul kesintisi duyuruları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. Peki, "5 Mayıs Pazar günü elektrikler ne zaman gelecek?". İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler listesi...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.
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BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
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İşte BEDAŞ duyuruları ile 5 Mayıs Pazar günü kesintilerin yaşanacağı mahalle ve sokaklar...
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