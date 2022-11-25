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Bebek cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı! Failler anne ve babası çıktı

Adıyaman'da duyanları dehşete düşüren bir cinayet aydınlatıldı. Buna göre, 19 yıl önce dünyaya gelen bebeğin, anne ve babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili toplam 8 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 25.11.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bebeğin katilleri anne ve babası çıktı! 19 yıl sonra... - Son dakika haberler
Bebeklerini öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı!
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AA

Adıyaman'da 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin kaybolduğu iddiasıyla ilgili aralarında anne ve babanın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre kentteki özel bir hastanede 19 yıl önce, Z.Ö'nün dünyaya getirdiği 7 aylık bebeğin, henüz resmi kayıtları oluşturulmadan kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

TOPLAM 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, bebeğin A.Ö'den evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit etti. Doğumdan sonra anne ve babanın yakınları tarafından kabul edilmeyen bebekten haber alınamadığı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, eş zamanlı operasyonla anne Z.Ö. ve baba A.Ö'nün yanı sıra A.Ö, F.Ö, A.Ö, H.Ö, H.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Z.Ö. ile A.Ö'nün bebeğin doğumundan sonra evlendikleri ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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