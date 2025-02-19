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        Haberler Gündem Güncel Bebeklerin üzerine kaynar su devrildi! | Son dakika haberleri

        Bebeklerin üzerine kaynar su devrildi!

        Tekirdağ Çorlu'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda soba üzerinde bulunan kaynar suyun devrilmesi sonucu 2 bebek yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:49
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        Bebeklerin üzerine kaynar su devrildi!
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        Tekirdağ Çorlu'da soba üzerinde bulunan kaynar suyun devrilmesi sonucu 4 günlük bir bebek ile 2 yaşındaki ablası yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olayda soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm, henüz bilinmeyen bir sebeple devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.

        Olay sonrası 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının da kol ve bacaklarında yanık meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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