Bebeklerin üzerine kaynar su devrildi!

Tekirdağ Çorlu'da soba üzerinde bulunan kaynar suyun devrilmesi sonucu 4 günlük bir bebek ile 2 yaşındaki ablası yaralandı.

İHA'nın haberine göre olayda soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm, henüz bilinmeyen bir sebeple devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.

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Olay sonrası 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının da kol ve bacaklarında yanık meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.