Bebeklerde süt dişleri çıkarma hakkında merak edilenler

Bebeklerde yaklaşık 6-7. aylarda çıkmaya başlayan dişleridir. Genellikle her bebek de aynı aylarda dişlerin çıktığı görülmemektedir. Bu anne ve babadan gelen genlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazen dişlerin çıkması 11-16 ayları da bulabilmektedir. Dişler de çıkma oluşmaya başladığında belirtileri de 2 ay öncesinde görülebilmektedir. Görülen semptomlar değişiklik gösterebilmektedir. Fakat genel olarak şu belirtiler oluşabilmektedir;

Isırma ; genel de görülen bir durumdur. Bebekler her gördüğünü ısırmak isterler. Bu durum size olan düşmanlığından değil, diş etlerini rahatlatma amaçlı yaptığı bir şeydir.

; genel de görülen bir durumdur. Bebekler her gördüğünü ısırmak isterler. Bu durum size olan düşmanlığından değil, diş etlerini rahatlatma amaçlı yaptığı bir şeydir. Salya Akması ; iki ile üç buçuk aylar arasında tüm bebekler salya akıtmaya başlamaktadır. Bu durum diş çıkarmadan dolayı olmaktadır.

; iki ile üç buçuk aylar arasında tüm bebekler salya akıtmaya başlamaktadır. Bu durum diş çıkarmadan dolayı olmaktadır. Yüzde ve çene de kızarıklık ; bebeklerin salya akıtmasından oluşan tahrişten dolayı kızarıklık ve deride döküntüler oluşabilmektedir. Bu şekilde durum meydana geldiğinde deriyi yumuşatıcı bir krem kullanabilirsiniz. Tabi ki de bebeğinizin cildine uygun olmalıdır.

; bebeklerin salya akıtmasından oluşan tahrişten dolayı kızarıklık ve deride döküntüler oluşabilmektedir. Bu şekilde durum meydana geldiğinde deriyi yumuşatıcı bir krem kullanabilirsiniz. Tabi ki de bebeğinizin cildine uygun olmalıdır. Öksürük ; yine aynı şekilde salya akmasından dolayı bebeğinizde tıkanma yaratabilmektedir. Bu da hafif bir öksürük oluşumuna neden olabilmektedir.

; yine aynı şekilde salya akmasından dolayı bebeğinizde tıkanma yaratabilmektedir. Bu da hafif bir öksürük oluşumuna neden olabilmektedir. Ağrı ; çıkmaya başlayan diş nedeniyle deri altında oluşan enflamasyon nedeniyle ağrı oluşabilmektedir.

; çıkmaya başlayan diş nedeniyle deri altında oluşan enflamasyon nedeniyle ağrı oluşabilmektedir. Huzursuzluk ; dişleri tamamen etin yüzeyinde belirmeye başlayan bebeklerde ağrı sürekli bir hale gelmektedir. Bu yüzden ağrıdan dolayı bebeğinizin huzursuz ve sinirli olmasına neden olmaktadır.

; dişleri tamamen etin yüzeyinde belirmeye başlayan bebeklerde ağrı sürekli bir hale gelmektedir. Bu yüzden ağrıdan dolayı bebeğinizin huzursuz ve sinirli olmasına neden olmaktadır. Yemek yememe ; dişler çıkarken oluşan ağrılardan dolayı bebeğiniz katı gıdalara karşı olan iştahını kaybedebilmektedir. Bu durum dişler çıktığında düzelecektir.

; dişler çıkarken oluşan ağrılardan dolayı bebeğiniz katı gıdalara karşı olan iştahını kaybedebilmektedir. Bu durum dişler çıktığında düzelecektir. Ateş ; dişlerin çıkmaya başlamasıyla seyreden 38 derecenin altında ateş görülebilmektedir. Bu normal bir durumdur fakat 2 günü geçtiği takdirde mutlaka bir doktor kontrolü yaptırmanız fayda sağlayacaktır.

; dişlerin çıkmaya başlamasıyla seyreden 38 derecenin altında ateş görülebilmektedir. Bu normal bir durumdur fakat 2 günü geçtiği takdirde mutlaka bir doktor kontrolü yaptırmanız fayda sağlayacaktır. Kulak çekme ve yanak kaşıma ; diş çıkması nedeniyle dişetlerinde bulunan ağlarılar sinir yollarından dolayı kulak ve yanağa vurabilmektedir. Bunun yanında kulak enfeksiyonları sonucunda da bebekler kulaklarını çekebilmektedir. Diş çıkarma sırasında oluşan belirtiler dışında bir durum söz konusu ise; mutlaka bir doktora göstermelisiniz.

; diş çıkması nedeniyle dişetlerinde bulunan ağlarılar sinir yollarından dolayı kulak ve yanağa vurabilmektedir. Bunun yanında kulak enfeksiyonları sonucunda da bebekler kulaklarını çekebilmektedir. Diş çıkarma sırasında oluşan belirtiler dışında bir durum söz konusu ise; mutlaka bir doktora göstermelisiniz. Uykusuzluk ; ağrıdan dolayı gece huzursuz hissedip, uyumayabilirler. Bu dişler çıktıktan sonra düzene giren bir durumdur.

; ağrıdan dolayı gece huzursuz hissedip, uyumayabilirler. Bu dişler çıktıktan sonra düzene giren bir durumdur. Dişeti kanamaları; bazı zamanlarda çıkan dişler, dişetlerinde mavimsi bir leke şeklinde kanama oluşmasına neden olabilmektedir. Telaş edilecek bir durum değildir ve kendiliğinden düzelmektedir.

Diş çıkarmaya başlayan bebeklerinize kaşınmalardan dolayı oluşan rahatsızlıkları gidereceği besinler verebilirsiniz. Bunlar soğuk olduğunda ağrıyı da hafifleteceği için daha iyi gelecektir. Soğuk havuç, muz verebilirsiniz. Ayrıca diş çıkması için üretilen lastik diş halkalarını da çiğnemesini sağlayabilirsiniz. İlk olarak acı hissetmeleri normaldir, sonrasında bu rahatlamaya dönüşecektir.