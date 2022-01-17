Bebeklerde ölümcül risk! Grip belirtisiyle karıştırılıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, halk arasında 'zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsünün belirtisi olan ishal vakalarının arttığını dile getirdi.
0 ile 5 yaş arasındaki çocukların neredeyse tamamında görülen virüsün, erken tanı ile kolay tedavi edilebildiğini dile getiren Dr. Arslan, çocuklarda kusma, ateş ve ishal gibi belirtilerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini söyledi.
HAYATI TEHDİT EDİYOR
Rota virüsünün çok kolay bulaşabildiğini ve sıvı kaybı oluşmasıyla da hayatı tehdit edebileceğini söyleyen Dr. Arslan, bebeklerin virüsü ağır geçirdiğini aktararak, "Virüs dışkıyla bulaşıp, bağırsağı enfekte ediyor. İshal başlamadan 48 saat önce dışkı yoluyla virüs atılmaya başlıyor. İshal başladıktan sonraysa 1 hafta-10 gün süreyle atılmaya devam ediyor. Dışkıyla bu virüs atıldığı süre zarfında sağlam kişileri temas yoluyla enfekte etmeye devam ediyor" dedi.
Çocuklarda görülen rota virüsünün belirtilerinin grip belirtilerine benzediğini belirten Dr. Arslan, "Diş çıkarma belirtileriyle de benzerlik gösterebiliyor. Anne ve babalar, çocuklarının ishal durumunu kontrol edip, ne kadar sıvı kaybettiğini gözlemlemeli. Bebeğin cildinde kuruluk, kusma, hızlı nefes alıp verme ve ateş gibi belirtileri takip etmeleri gerekiyor" diye konuştu.
"AŞININ CİDDİ YAN ETKİSİ YOK"
Rota virüsünün artışıyla birlikte 1 yaş altındaki bebeklerin yoğun bakım ihtiyacının arttığını söyleyen Dr. Arslan, "Bebeklerde sıvı kaybı nedeniyle organ yetmezliği özellikle böbrek yetmezliğine bağlı olarak da ölümler karşımıza çıkıyor. Rota virüsü, aşı ile önlenebilir bir hastalık. Ailelerin bu konuda bilgilenmesi, aşıların uygun dönemde yaptırılması en doğrusu. Rota virüsü aşılarımız, 2-3 aylık bebeklerde ağızdan damla şeklinde yapılıyor. Ciddi bir yan etkisi yoktur. Bağışıklık ve koruyuculuğu yüksek bir aşıdır. Ölüme neden olabilen basit bir ishalden korunmak aşıyla mümkün" dedi.
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