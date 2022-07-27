Bebeklerde İshal Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir?

Bebeğiniz ishal de olabilir kabız da… Bu konuda önleminizi almanız gerekiyor. İşte bebeklerde ishal neden olur ve nasıl geçer? Bebeklerde ishale ne iyi gelir? gibi önemli soruların cevaplarını vereceğiz. Sonrasında siz de bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İşte detaylar...

Bebeklerde İshal Neden Olur?

Oldukça yaygın bir durum olan ishal, dışkının sulu bir şekilde olması ve tutulamamasıdır. Bebeklerde bu durum yetişkinlerden biraz daha farklıdır. Bebek ishalleri, yaygın olmasının yanı sıra genellikle kendiliğinden geçer. Fakat mutlaka fark edildiği anda tedavisini uygulamanız gerekiyor.

Peki ishal neden olur?

Anne sütü

Anne diyetinde yaşanan değişiklikler

Besin alerjileri

Ciddi bağırsak enfeksiyonları

Uygun olmayan suyun kullanımı

İlk 4 ayda anne sütü ile beslenememe

Biberonun ya da emziğin hijyenik olmaması ve bakteri bulaşması…

İşte bu gibi sebepler bebeklerde ishale sebep olabilir. Bebeğinizin ishal olduğunu nasıl anlarsınız? Okumaya devam edin…

Bebeklerde İshal Belirtileri Nedir?

Aslında bebeğinizin ishal olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır. Ama yine de bazen bebeğin altı değiştirilmedikçe veya kötü bir koku alınmadığında bu fark edilmeyebilir. Oysa bebeğiniz başka belirtiler de gösterecektir. Bebeklerde ishal belirtileri şunlardır:

Sürekli huzursuz olurlar

Ağlarlar ya da düzgün uyumazlar

Bazı durumlarda ateşlenebilirler.

Daha fazla dışkılama yaparlar

Dışkılamaları sıvıdır.

Rengi farklıdır.

Bazen bebeklerde ateş sonrası kusma da görülebilir. Bunun olmaması için fark ettiğiniz zaman bebeğinizi düzenli beslemeye başlayın. Buna ek olarak bebeklerde ishal rengi nedir diye merak ediyorsanız, sarı olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi de neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz.

İshal Nasıl Geçer?

Bebeklerde ishale ne iyi gelir? Bebeklerde ishal nasıl geçer? Her şeyden önce ishal sebebiyle bebeğiniz çok fazla su kaybedecek. Hemen anne sütü ile beslemeniz gerekiyor. Buna ek olarak içeceği su miktarını da artırmanız lazım. Ayrıca;

Sıvı takviyesini tam yapmalısınız.

Anne sütü harici yaşına ya da ayına uygun ek gıda vermelisiniz.

Normal beslenme şekline devam edebilirsiniz.

Doktora götürebilirsiniz. Bebeğiniz için yazacağı ilaçları hemen almalısınız.

Gün içerisinde kaç kere kullanması gerekiyorsa hiç aksatmadan vermelisiniz.

Eğer bu yöntemleri uygularsanız bebeğiniz kısa sürede bu durumdan kurtulacaktır. Ayrıca bebeklerde ishal kaç gün sürer sorusuna da hemen cevap verelim: 4 ya da 5 gün sürer ve aldığınız önlemlerle ya da kullandığınız ilaçlarla bu süre kısalabilir…

İshal Çeşitleri Nelerdir?

Son olarak kısa bir şekilde bebeklerde ishal çeşitlerinden bahsetmek istiyoruz. Bunları bilirseniz, uygulayacağınız tedavi yöntemi de o kadar doğru olacaktır:

Gıda zehirlenmesinden dolayı oluşan ishal

Hafif ishal

Viral enfeksiyonlardan sonra oluşan ishal

Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle oluşan ishal

İnce bağırsağa yerleşen farklı bir enfeksiyon…

İşte bebeğiniz ishal olduğunda artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Öncelikle belirtileri takip edin ve sonrasında tedavi yönteminizi uygulayın. Zaten düzenli bir uygulama sonrasında bebeğiniz bu sorundan kurtulacaktır. Eğer buna rağmen ishal devam ediyorsa o zaman bir doktora götürmeniz gerekiyor.