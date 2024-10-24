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        Haberler Gündem Bebek ölümlerine ilişkin TBMM komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

        Bebek ölümlerine ilişkin TBMM komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

        Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 00:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 01:00
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        Bebek ölümlerine ilişkin TBMM komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
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        Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        "Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar" ile 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #TBMM kararı
        #haberler
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