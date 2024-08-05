Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bebek bezinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        Bebek bezinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

        • 2

          Durdurulan araçta arama yapıldı.

        • 3

          Takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.

        • 4

          Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı.

        • 5

          Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa