Bebek bezinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
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Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
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Durdurulan araçta arama yapıldı.
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Takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.
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Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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