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        Haberler Dünya Başkan adayı Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak | Dış Haberler

        Başkan adayı Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak

        ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı'nın kim olacağını yarın açıklayacağı bildirildi. En önde gelen adaylar ise Minnesota Valisi Tim Walz, Arizona Senatörü Mark Kelly ve Pennsylvania Valisi Josh Shapiro.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:07
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        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
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        ABD'de kaynaklar, Başkan Adayı Harris'in Başkan Yardımcısı adayını seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel birçok salıncak eyaleti kapsayan bir tura başlamadan önce her an açıklayabileceğini bildirdi.

        Harris dün başkent Washington'daki Donanma Gözlemevi'nde en iyi üç adayla, Minnesota Valisi Tim Walz, Arizona Senatörü Mark Kelly ve Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, görüşerek arayışını tamamladı.

        Kamala Harris Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ile de 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Kentucky Valisi Andy Beshear ve Illinois Valisi J.B. Pritzker de bu görev için yarışan diğer adaylar.

        Harris'in aday adayı arayışı, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilip yerine Harris'i desteklemesinden kısa bir süre sonra, sadece iki hafta önce başladı.

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        Başkan Yardımcısı adayı seçimi, 5 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump'a meydan okumak için aceleyle bir kampanya hazırlayan Harris'in siyasi kariyerinin en önemli kararlarından biri.

        Kaynaklar, Harris'in kararını eşi Doug Emhoff, kayınbiraderi Tony West ve küçük bir yardımcılar ve danışmanlar grubuyla birlikte verdiğini söyledi.

        Harris ve Başkan Yardımcısı adayı, beş gün içinde yedi eyalete uğrayacak: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada.

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