Megan Fox ile Machine Gun Kelly çiftinin, bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerini tam da bebek heyecanı yaşadıkları bir dönemde bitirdikleri konuşuluyor.

Dört yıldan uzun bir süredir birlikte olan çift hakkında ABD basınında haberler çıksa da çift henüz bir ayrılık açıklaması yapmadı.

Ayrılık sebebinin aldatma olduğuna dair iddialar gecikmedi. Michele Morrone ve Megan Fox, 'Subservience' adlı filmde başrolleri paylaşıyor. Gerçek hayatta romantik bir ilişki içine girdikleri söylentilerini Morrone, temsilcisi aracılığıyla sert bir şekilde yalanladı.