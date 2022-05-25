Kadınlar hamile olup olmadıklarını anlamak için bazı işaretleri takip ederek gebelik testine başvurur. Gebelik testi ve Beta HCG hormonu seviyesi hamileliğin kesinleşmesi için en doğru yöntemdir. Ancak bazı durumlar da hamileliğin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bunlardan ilk adet döngüsünün son bulması ya da gecikmedir. Adet döngüsü stres, yoğunluk ve hastalık gibi etkenler ile gecikmelere neden olsa da genel olarak kadının bu döngüde yaşadığı gecikme hamilelik belirtisinin başlangıcıdır. Peki, bebeğin rahime yerleşmesi hissedilir mi? İşte merak edilen soruların cevapları:

Bebeğin Rahime Yerleşmesi Belirtileri

Hamileliğin ilk belirtileri aşağıdaki gibidir:

Hamileliğin en bilinen belirtisi regl döneminin gecikmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken her adet gecikmesinin hamilelik belirtisi olmadığıdır. Özellikle düzensiz bir adet dönemine sahipseniz gecikmelerin ardından hızlıca test yaptırmalısınız.

Hamilelikle birlikte östrojen hormonu ve Beta HCG hormonu yükseliş gösterir. Bu da sabah bulantılarına sebebiyet verebilir.

Gebeliğin başlangıcı ile birlikte progesteron hormonunda artış yaşanır. Bu hormon gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde kadınlarda yorgunluğa ve halsizliğe sebep verir.

Hormonlarda yaşanan değişiklik kokulara karşı hassasiyet oluşmasına sebep verir. Bu hassasiyet sadece kötü kokulara değil kişilerin sevdikleri kokulara karşı da gelişebilir.

Adet döngüsünde kesilme yaşansa da 5. Haftaya kadar lekelenmeler ve küçük kanamalar meydana gelebilir.

Hamilelikle birlikte ortaya çıkan progesteron hormonu sindirim sisteminde sorunlar olmasına yol açtığı için kabızlık problemi yaşanabilir.

Gebelikte erkenden kendini gösteren belirtilerden biri de göğüslerde meydana gelen değişikliklerdir. Göğüsler bu dönemde daha hassaslaşır ve meme ucunda renk değişimi meydana gelir. Aynı zamanda memede büyüme ve dolgunlaşma meydana gelir.

Vajinal akıntılar meydana gelebilir.

Döllenmenin sonrasında artan hormonal seviyeler ile birlikte idrara daha sık çıkma ihtiyacının doğduğu görülmektedir.

Vücut sıcaklığı seviyesinde 1 derecelik bir artış yaşanır.

5 haftaya kadar bebek rahime yerleşmeye çalışır. Bu yerleşme sırasında da kasık ağrısı meydana gelebilir.

Hormon artışıyla birlikte duygusallaşma görülen belirtilerden biridir.

Bebeğin Rahime Yerleşmesi Kaç Gün Sürer?

Hamilelikte en çok sorulan konulardan biri de bebeğin rahime yerleşmesi hissedilir mi? olarak karşımıza çıkar. Bebeğin rahime yerleşmesi kasık ağrıları ile hissedilebilir. Bunun yanı sıra rahime yerleşmesinin kaç gün süreceği de merak konusudur. Kadınlarda hamilelik hormonu denilen Beta HCG hormonu döllenmeden yaklaşık 7 ila 10 gün arasında gerçekleşir. Gebelik kandan sonra idrarda kendini gösterdiği için hamilelikte kesin sonuç için kan testi yapılması önerilir.

Bebeğin döllenmeden sonra rahime yerleşme süresi ise 5 hafta sonuna kadar devam eder. Bebeğin rahime yerleştiği nasıl anlaşılır? Sorusunun cevabı ise kasık ağrılarıdır. Kasık ağrıları bebeğin rahime yerleşme sürecinden dolayı meydana gelir.

Bebeğin Rahme Yerleşme Kanaması Kaç Gün Sürer?

Bebeğin rahime yerleşme kanaması en az 3 an fazla 5 saat sürer. Bu kanama yoğun olarak gerçekleşen kanamalar değildir. Genel olarak kendini küçük lekelenmeler olarak gösterir. Ancak bazı kadınlarda rahime yerleşme kanaması 2 ya da 3 güne ulaşabilir. Bu durumda 3 güne kadar süren yerleşme kanamaları normal kabul edilir. Ancak 3 günü aşarsa doktora başvurulmalıdır.