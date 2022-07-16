Destici'den Habertürk'e açıklamalar

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Hülya Hökenek ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor...

15 Temmuz hain darbe girişimi aynı zamanda işgal girişimi olarak da görülebilir. Dışarıdan yönetildiği açık ve net. Başarılı olsaydı Türkiye bağımsızlığını kaybedecekti. Planlananlardan birisi de iç savaştı. Halkın sokağa döküleceği tahmin edilemedi. 6 sene sonra baktığımızda bunları çok daha net değerlendirebiliyoruz.

FETÖ ile gerçekten ciddi mücadele veriyor. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde kuruldu. Bir hesaba dayanmadan, 15 Temmuz'da şunu gördük ki, ülke, millet, devletimiz sözkonusu olduğunda insanımız canını hiçe sayarak, aynı terörle mücadele eden kahramanlık güçlerimiz hangi şuurla, imanla mücadele ediyorsa vatandaşlarımız da öyle mücadele ettiler. Darbe neden başarılı olamadı gibi sorular da soruluyor. Ben darbe gecesi sokaktaydım. Parti genel merkezimize geçip, açıklama yaptık. Sonra sokağa çıktık ve milletimizin nasıl inançla, cesaretle darbeye karşı koyduğuna şahitlik ettik. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi sokakta kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bir feraset koyarak darbeye karşı çok ciddi duruş sergiledi. Yargı ve emniyet teşkilatımızı asla unutmamız lazım. Özel harekatımız başta olmak üzere. Darbeyi TSK içindeki FETÖ'cü cunta gerçekleştirdi. Ama ordunun içinde buna karşı direnen, ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı yanında duran askerlerimizi de unutmamak lazım. Siyasi partilerimiz de net bir tavır koydu.

Darbeden önce TSK'da bu kadar güçlü oldukları noktasında bilgiye sahip değildim. Genel kanaat bu işin darbeye kadar gidemeyeceği noktasındaydı. Darbe olduktan sonra başta TSK, yargı, Emniyet'te bilinenin çok daha üstünde kadrolaşma gerçekleştirdikleri ancak darbeyle birlikte ortaya çıktı. Kolay kolay kökünü kazıyamazsınız. Birincisi inanç temelli ya da o görüntüde. Bir takıyye var ama on binlerce insan buraya inançla bağlanmış. Bu tür cemaat yapılarında, bütün inançlarda böyle, cemaate dahil olmuş kişileri oradan koparmak kolay değil. Bu üzün sürer. Belki bir nesil değişmesi gerekir. İkincisi de dış bağlantı meselesi. Başta ABD olmak üzere emperyalist devlet ve güçler tarafından desteklenen örgüt. PKK'yı düşünün, 40 yıldır mücadele ediyoruz. Onbinlerce teröristi tesirsiz hale getirdik, kaç tane kamplarını başlarına geçirdik. Bitmemesinin sebebi, orada da ırkçı ve etnik bir mesele var. Daha da önemlisi uluslararası güçler, emperyalistler destekliyor. Dış destek olduğu zaman bitirmeniz kolay değil.

FETÖ'yle mücadelede benzer durum var. Sayın Kılıçdaroğlu 'ben bütün KHK'lıları iade edeceğim' diyor. Hukuk devletiyiz, hakkında soruşturma yapılmamış, soruşturma yapılmış takipsiz kalmış ya da beraat etmiş kişiler görevlerine döner. Ama siz 'Ben bütün KHK'ları iade edeceğim' derseniz. O zaman FETÖ'nün göbeğinde olanı da iade edeceğim, mahrem imamı da iade edeceğim anlamına gelir. O zaman mücadele nasıl devam edecek? Bu belli ki 6'lı masanın ortak kararı. Şu anda Türkiye hem dış politikada bağımsız süreç yönetiyor hem de savunma sanayinde çok güçlü adımlar atıyor. Muharip uçak ve balistik füzelerle ilgili projeler devam ediyor. Nükleer çalışmaları devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın dışında yönetime gelindiğinde ben bunların hepsinin duracağını düşünüyorum. Türkiye bunları daha önceden yapamaz mıydı? Yaptırmadılar. Yapmaya kalkınca ya darbe oldu, eskiden başka güçler devreye girip, iktidar değişiklikleri oluyordu. Sistem de buna müsaitti. Partilerden milletvekilleri transfer ediliyordu. Mevcut sistemle ilgili eleştirileriniz olabilir, en mükemmel sistem olduğuna dair kimsenin iddası yok zaten. Bu sistemin en büyük avantajı bugün FETÖ ile mücadelenin beşte ikisi kadar yapılamazdı.

Ayrıntılar gelecek...