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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar....

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yürütmeyle ilgili 5 yıllık istikrarli bir dönemimiz oldu. Eleştirebilirsiniz; lakin önemli olan bir istikrar sağlandı mı, sağlandı mı? Sağlandı. Uygulamada bazı hatalar da oldu. Erken seçim araya girince çıkarılamayan uyum yasaları vardı. Bizim yeni anayasa çağrılarımız vardı. Muhalefet evet demedi. Şimdi seçime gidiyoruz. Eleştiriden öte daha iyiyi, daha doğruyu nasıl buluruz? Kuvvetler ayrılığını daha yükseğe, istenilen seviyeye nasıl çıkartırız bunun uğraşı içindeyiz. Sahada gördüğümüz yanlışları da elbette ki lisan-ı münasip içerisinde dile getiriyoruz. Eksiklikler varsa sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşıyoruz.

"İTTİFAK VE PARTİ LİSTESİNİ YSK'YA SUNMAK İÇİN ZAMAN VAR"



Eğer 4 parti ortak bir liste, yani tek liste altında buluşabilirse o zaman diyelim ki, Cumhur ittifakı'nın oy toplamı yüzde 48-49 bandında görülüyor. Biz bu seçime ayrı ayrı 4 parti olarak girdik. Karşı ittifak ortak bir listeyle girdi diyelim, onlar daha avantajlı duruma geliyor. Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz. Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim.

"HAVAALANINDAN TÖREN ALANINA 1,5 SAATTE GİDEBİLDİK"

Dün Hatay'daydım. AFAD'da yapılan toplantıya katıldım. Antakya merkezde, Hatay Belen'de açılışlar yaptık. Orada bizim Alperen Ocakları'nın koordinasyon merkezi ve çadır merkezi var. Buradaki izlenimleri paylaşıyoruz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli ile Elazığ'daydık. Biz Sivas'ta havaalanından deprem konutlarının temelinin atılacağı tören alanına 1,5 saatte gidebildik. Vatandaşın inanılmaz bir ilgisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teknik, matematiksel bir şeyi ortaya koydum, anlattım. İttifakta olan partiler uzlaşırlarsa, hakkaniyetli, adaletli şekilde seçime tek liste ile girebilirlerse mevcut oylarından çok daha fazla olur. Hele ki karşı ittifak dağınık şekilde seçime girerlerse. Çok rahatlıkla 360 sayısının üstüne çıkabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net bir şey söylemedi.

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