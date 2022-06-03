BBP'den iddialara yanıt

BBP Genel Başkan YardımcısıŞahan, yaptığı yazılı açıklamada, Erol Yıldız'ın savcılığa ve Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) 6 Ekim 2010 ve 27 Eylül 2011 tarihlerinde verdiği ifadelerde bildiklerinin tamamını anlattığı ve başkaca bilgi ve görgüsünün olmadığı şeklindeki beyanlarının yer aldığını kaydetti.
Farklı tarihlerde Yazıcıoğlu'nun korumalığını yapan isimlerin de Yıldız ile aynı ifadeleri verdiğini aktaran Şahan, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi olan ve camia içinde bilinen birinin daha önce savcılığa ve DDK'ye ifade vermiş olmasına rağmen elinde bilgi belge olup da 13 yıl boyunca yargıdan, şehit liderimizin ailesinden, dava avukatlarından ve camiamızdan gizlemesi, bildiklerini anlatmaması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Aksi yöndeki bütün açıklamaların, Erol Yıldız'ın şahsına hakaret olduğunu belirten Şahan, "Devam eden yargılama sürecinin sanki Erol Yıldız'ın son tanık oluşu, rahmetli olması ile sürecin aydınlatılamayacağı, faili meçhul kalacağı, dosyada başka hiçbir delil olmadığı gibi olayın üstünün örtüleceği yorumlarına sebep olmuştur. Bu husus bu davaya 13 yıldır emek veren, aydınlatılması için uğraşan ve en ufak bir iz ve delilin yıllarca peşine düşüp dosyaya kazandırılmasına çalışan şehit liderimiz ve diğer şehitlerimizin ailelerine, davanın avukatlarına ve camiamıza haksızlıktan başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldız'ın vefatı sonrası bazı sosyal medya hesapları ve gazetelerde BBP Yedek MKYK üyesi Ali Karahasanoğlu'nun yakın çevresine söylediği "Erol abi vefatından önce 'Ölürsem bil ki suikasttır.' dedi." şeklindeki ifadelerinin yansıdığını kaydeden Şahan, devam eden davayla ilgili yeni bir suistimale sebebiyet verdiği gerekçesiyle Karahasanoğlu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını bildirdi.
Şahan, "Bu bilgilerin dışında basına yansıyan bütün haber içerikleri asılsızdır ve yargılama sürecine zarar vermektedir. Başta şehitlerimizin aileleri, camiamız ve Türk milletinin vicdanını yaralayan bu türden maksatlı haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacak olup kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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