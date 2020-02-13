13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk oluyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanarak büyük avantaj sağlayan Karadeniz ekibi, 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.
BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR
STAT: Kazım Karabekir Stadı
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 17.00
YAYIN: A Spor
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
TRABZONSPOR: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Bilal
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
6 EKSİK VAR
Karadeniz ekibinde, Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Alexander Sörloth, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
KUPADA 4. RANDEVU
Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya geliyor. İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci eşleşmedeki ilk maçı da 5-0 kazanarak rakibi önündeki farklı galibiyetlerine devam etti. Trabzonspor, kupada oynanan 3 maçı kazanırken rakip filelere 14 gol gönderdi, kalesinde ise 1 gol gördü.
RAKİP FENERBAHÇE OLACAK
Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.
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