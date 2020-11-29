Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kaan Kanak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. 60. dakikada Veysel Sarı skoru eşitledi. 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu. 89. dakikada Ricardo Gomes, uzun süren VAR incelemesinin ardından skoru eşitledi: 2-2. Aynı pozisyonda Naldo, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Antalyaspor maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi maç 2-2 sona erdi.

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