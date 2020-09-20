MAÇTAN DAKİKALAR

31´inci dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed pasını Emrah´a verdi. Emrah´ın pas verdiği Novikovas´ın çarprazdan sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

39´uncu dakikada Cenk Ahmet´in sağdan ortasında Rashad Muhammed´den önce kaleci Samassa son anda topu yakalayarak tehlikeyi önledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53´üncü dakikada Emrah, sağ kanattan rakibini geçtikten sonra ortaladı. Ceza alanı içerisinde Obertan´ın şutu kaleci Samassa´da kaldı.

54´üncü dakikada ceza alanı içinde Yasin´le ikili mücadele sonrası Novikovas, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Serkan Tokat, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

70´inci dakikada İbrahim Akdağ´ın ortasına iyi yükselen Novikovas, topu kaleci Samassa´nın ayaklarının altından ağlara gönderdi: 1-0.

74´üncü dakikada Gradel, sol çarprazdan sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

84´üncü dakikada Sivasspor´da Erdoğan´ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kone, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.

86´ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor defansını tek tek geçen Gradel, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Hakemin 5 dakika uzattığı maç Sivasspor´un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BB ERZURUMSPOR: 1 - SİVASSPOR: 2

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen

BB. ERZURUMSPOR: Farnolle - Kaan (Dk 81 Mücahit),Hasan Hatipoğlu, Adolphe, Cenk Ahmet, Petrus, Obertan (Dk. 89. Hamroun),İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah (Dk. 89 Sissoko),Rashad Muhammed (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)

D.G. SİVASSPOR: Samassa - Gradel (Dk 93 Uğur Çiftçi),Yatabare, Yasin Öztekin (Dk. 76 Kone, Camara, Erdoğan, Ninga (Dk. 57 Cofie),Hakan Arslan, Ziya, Faycal Fajr (Dk. 75 Felix),Caner

GOLLER: Dk. 70 Novikovas (BB. Erzurumspor) - Dk. 84 Kone, Dk 86 Gradel (D.G. Sivasspor)