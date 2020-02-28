Bazlama nasıl yapılır? Bazlama geleneksel bir ekmek çeşidimizdir. Orijinal olarak saç üzerinde pişirilerek yapılır. Sürekli pişirmek isterseniz elektrikli saçlardan bir tane temin edebilirsiniz. İçerisine peynir, mis gibi tereyağı sürüp dürüm yapıp yiyebilirsiniz.

Malzemeler:

4 su bardağı un

1/2 paket yaş maya

2 yemek kaşığı ılık süt

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Bazlama Yapılışı:

Buzdolabında sakladığınız yaş mayayı, oda sıcaklığında bırakarak ılık sütle karıştırın mayanın aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Derin bir karıştırma kabına elediğiniz unun koyun.

Orta kısmını havuz gibi açarak maya karışımını alın.

Tuz ve ılık suyu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın.

Başlarda elinize yapışan cıvık bir hamur elde edeceksiniz, kıvam aldıkça elinize yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamur bu kıvama geldiğine üzerine nemli bir bez kapatıp 3 saat dinlenmeye bırakın.

Mayasını alıp kabarmaya başlayan hamuru altı eşit parçaya böldükten sonra unlanmış zemin üzerinde hamur parçalarını elinizle bastırarak açtırın.

Belirli bir boyut kazanan hamurlarınızı kızgın bir tavada yağ kullanmadan arkalı önlü ters çevirerek, hafif bir renk alana kadar pişirin.

Ocaktan aldığınız sıcak ekmeklerin içerisine dilediğiniz kahvaltılık ürünü sürüp veya sade olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun.