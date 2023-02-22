OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE BAYRAMPAŞA RAPORU
7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Bayrampaşa’daki binaların ortalama %37’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %35’inin hafif, %19’unun orta, %6’sının ağır ve %3’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Bayrampaşa’da, analiz edilen toplam bina sayısı 20.952’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Bayrampaşa’daki binaların ortalama %28’inin (yaklaşık 5.855 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 15.097 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.