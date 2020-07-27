Bayramların olmazsa olmaz lezzetlerinden olan külünçe, un, yağ, süt, yumurta ve susam ile 7 çeşit baharatın karışımıyla yapılıyor.
AA'nın haberine göre bayram ziyaretlerine gelen misafirlere çayın yanında misafirlere ikram edilen, tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi olan kurabiyeye yöre halkı ilgi gösteriyor. Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahallelerdeki fırınlarında pişiriliyor.
Aligör külünçesinin en çok üretildiği yerlerin başında gelen Suruç'un On Bir Nisan Mahallesi'nde de ustaların bayram telaşı başladı.
Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor.
"EVDE YAPILAN KÜLÜNÇEDEN HİÇBİR FARKI YOK"
Külünçe Ustası Fırat Doğan, yaklaşan bayram nedeniyle yoğunlaşan siparişleri karşılamak için çalışmalarını artırdıklarını söyledi.
Külünçenin bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını anlatan Doğan, bir gelenek haline gelen bu lezzetin asırlardır bayramlarda misafirlere ikram edildiğini belirtti.
Aligör külünçesinin yöre ile özdeşleşen bir lezzet olduğunu aktaran Doğan, "Eskiden annelerimiz külünçeyi evde yapardı. Kalabalık, bayram telaşı artık bitti. Onlar yorulmasın diye artık biz hizmet veriyoruz. Evde yapılan külünçeden hiçbir farkı yok. Aynı tat, aynı lezzet." diye konuştu.
Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alarak üretim yaptıklarını dile getirdi.
"ALİGÖR KÜLÜNÇESİ DAMAKLARA HİTAP ETMEKTE"
Herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini ifade eden Doğan, "Bayramın yaklaşmasıyla siparişlerimiz arttı. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Aligör külünçesi damaklara hitap etmektedir. Yıllardır bu külünçeyi yaparak hizmet sunuyoruz. Külünçemizde bakanlık onaylı malzemeler kullanıyoruz. Yapımında yağ, şeker, un, susam kullanıyoruz. Tamamen doğal bir lezzet. Türkiye'nin her yerine siparişlerimizi kargo ile gönderiyoruz. Vatandaşlarımız külünçeleri buradan alıp Almanya ve Kıbrıs'a gönderiyor. Ürünümüz her yerden talep görüyor" sözlerine yer verdi.
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