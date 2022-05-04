Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü İslam Alemi tarafından büyük bir coşkuyla kutlanılırken en güzel bayram mesajları araştırmalmaya devam ediyor. Dini duyguların coştuğu bu anlamlı günde sevdiklerine, akrabalarına SMS yoluyla ve ya WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden Ramazan Bayramınız kutlu olsun ve İyi Bayramlar mesajları göndermek isteyen binlerce vatandaş kısa, dualı ve resimli Ramazan Bayramı mesajlarını sorguluyor. İşte, Bayramın 3.gününe özel 4 Mayıs 2022 Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri...