Bayramda üniversiteler tatil mi? 9 günlük tatil üniversiteleri kapsıyor mu?
Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu gelişme, üniversite öğrencilerinin de tatil süresine yönelik merakını artırdı. Peki, Üniversitelerde bayram tatili kaç gün olacak? 9 günlük bayram tatili üniversiteleri kapsıyor mu? İşte ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını ve böylece toplam tatil süresinin 9 güne çıkacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte gözler üniversitelerde bayram tatili 2025 tarihlerine çevrildi. Peki, bu karar, üniversiteler için geçerli mi? Öğrenciler ve akademik personel bayramda kaç gün tatil yapacak? İşte güncel bilgiler...
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.
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ÜNİVERSİTELERDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.
Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak. Özel üniversitelerin tatil bilgilerini resmi web sitelerinden ya da rektörlükten öğrenebilirsiniz.