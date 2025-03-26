Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda üniversiteler tatil mi, kaç gün? Üniversitelerde Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı?

        Bayramda üniversiteler tatil mi? 9 günlük tatil üniversiteleri kapsıyor mu?

        Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu gelişme, üniversite öğrencilerinin de tatil süresine yönelik merakını artırdı. Peki, Üniversitelerde bayram tatili kaç gün olacak? 9 günlük bayram tatili üniversiteleri kapsıyor mu? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacağını ve böylece toplam tatil süresinin 9 güne çıkacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte gözler üniversitelerde bayram tatili 2025 tarihlerine çevrildi. Peki, bu karar, üniversiteler için geçerli mi? Öğrenciler ve akademik personel bayramda kaç gün tatil yapacak? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor. Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu günler resmi tatil. Bayram tatilinden sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.

        • 3

          ÜNİVERSİTELERDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

          Akademisyenler kamu çalışanı olduğu için bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar.

          Bu nedenle devlet üniversitelerinde de bayram tatili 9 gün olacak. Özel üniversitelerin tatil bilgilerini resmi web sitelerinden ya da rektörlükten öğrenebilirsiniz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Habertürk Anasayfa