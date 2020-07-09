Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu Kurban Bayramına sayılı günler kala gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı Ramazan Bayramı boyunca kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı'nda olası uygulanabilecek sokağa çıkma yasağında.
Bakan Koca, bilim kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki 31 Temmuz-3 Ağustos'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin ayrıntıları...
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bakan Koca, kurul gündemine yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.
Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?
Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi
31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün
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