Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şu sıralar en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş evinde oruç ibadetini gerçekleştiriyor. Öte yandan koronavirüs sebebiyle salgının hızını azaltmak amacıyla haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını sorguluyor. Konuyla ilgili yetkililerden birtakım açıklamalar var. İşte ayrıntılar haberimizde...
RAMAZAN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yönündeki sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasağı uygulamasının bayram sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Buna göre, Cumartesi günü olan arefe günü ve pazat günü olan Ramazan Bayramı'nın 1. günü sokağa çıkma yasağı olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu 2020 dini günler takviminde, Ramazan Bayramı tarihleri aşağıdaki gibidir.
23 Mayıs Cumartesi Arefe
24 Mayıs Pazar: 1. GÜN
25 Mayıs Pazartesi: 2. GÜN
26 Mayıs Salı: 3. GÜN
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 9 GÜN MÜ OLACAK?
Sosyal medyada hızla yayılan "Bayramda sokağa çıkma yasağı 9 gün olacak" şeklindeki paylaşımlarla ilgili henüz yetkili isimlerden açıklama gelmedi. Nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.
BAYRAMDA ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK!
Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasağı devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasaklar ile ilgili, "“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
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