Bayramda sağlık ocakları açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs aşısı olmak isteyenler bayramda aşılama detaylarını merak ediyor. Peki, Bayramda hastaneler, acil servisler, sağlık ocakları açık olacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? BAYRAMDA AŞILAMA NASIL OLACAK?

Sağlık ocakları da hastanelerin de, resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle acil bölümleri açık olacak. Sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecekler.