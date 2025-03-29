Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü oruç tutmak haram mı?
Bereket ayı Ramazan'ı yaşayan müminler Ramazan Bayramı için hazırlıklara başladı. İslam alemi, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken "Bayramda oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bayramda ve arefe günü oruç tutmanın haram olup olmadığına dair detaylar...
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Müslümanlar tarafından oruç tutularak geçirilen ramazan ayı sona ermek üzere. 29 Mart Arefe günü (bugün) ile son oruç tutularak ramazan ayına veda edilecek ve sonrasında Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.
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Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.
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Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).