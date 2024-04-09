Bayramda oruç tutulur mu, günah mı? Bayramda oruç tutmak haram mı?
İslam alemi için On bir ayın sultanı olan Ramazan'ın son günü bugün yaşanıyor. Artık bayram için hazırlıklara başlayan Müslümanlar "Bayramda oruç tutulur mu, günah mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Bayramda oruç tutmak' hakkındaki açıklaması...
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Bereket ayı Ramazan boyunca 30 gün oruç tutan Müminler arefe gününe kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Arefe günü ile son oruç tutularak ramazan ayına veda edilecek ve sonrasında Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, bayramda oruç tutulur mu, günah mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları...
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BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/375). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.
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BAYRAMDA ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?
Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.
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Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 144 [1141]).