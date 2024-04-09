Bayramda noterler açık mı? Ramazan Bayramında 10-12 Nisan noterler açık mı?
Bu sene 10 Nisan ile 12 Nisan arasında idrak edilen Ramazan Bayramının gelmesiyle noterin çalışma saatleri gündeme geldi. Bilindiği gibi resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, bazı şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, bayramda noterler açık mı? İşte, detaylar...
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Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar tarafından noterlerin çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. Noterde işi olan vatandaşlar, "Bayramda noterler açık mı?" diye soruyor. İşte, bayramda noterlerin çalışma saati...
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BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca hizmet vermeyecek.
Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.
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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.