Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler tatil mi, çalışıyor mu?

        Bayramda noterler açık mı? Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, noterlerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bilindiği gibi resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, bazı şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda noterlerin çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 08:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan Bayramı öncesinde, bayramda noterler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunacak olanlar, "Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler tatil mi, hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

          Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca hizmet vermeyecek.

        • 3

          NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

          Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

          Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Habertürk Anasayfa