Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
Her bayram olduğu gibi bu senede Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idari izin açıklamasının ardından hangi kurumların kapalı olacağı belli oldu. Arife günü bankalar yarım gün hizmet verecek. Peki Bayramda kargolar açık mı? 2024 Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
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Bayramda kargoların çalışma durumu belli oldu. Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan’a denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu. Peki Bayramda kargolar açık mı? PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
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KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.
Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.
Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…
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BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.
Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.
Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.
Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.
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