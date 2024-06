Bayramda hem ciğerine hem çocuklarına kavuştu

Henüz 10 yıllık evli olan üç çocuk annesi Cansu Taş (32), 2021 yılında Kovid geçirdi. Virüsün de etkisiyle ailesel geçişli olduğu düşünülen akciğer sertleşmesi (pulmoner fibrozis) hastalığı ortaya çıktı. Hastalığı ilerledikçe kendi başına nefes alması imkansız hale geldi ve evde cihazlara bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl akciğer nakli olması gerektiğine karar verilen Taş, yaklaşık 2 ay önce, Türkiye'nin iki akciğer nakli merkezinden biri olan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ bekleme listesine alındı. Artık 9, 7 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla ilgilenemiyor, evden dışarı adımını dahi atamıyordu. 8 Mayıs gecesi hastaneden gelen bir telefonla Taş'ın hayatı değişti. Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki bir hastanın organları bağışlanmıştı ve akciğeri Cansu'ya uyuyordu. Mesut Taş, hemen ambulansı aradı, eşini hastaneye götürdü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli ekibinden Prof. Dr. Ahmet Erdal Taşçı, Doç. Dr. Mustafa Vayvada, Uzm. Dr. Murat Ersin Çardak ile Uzm. Dr. Sevinç Çıtak'ın gerçekleştirdiği 16 saatlik ameliyatla 9 Mayıs'ta yeni akciğerine kavuşan Taş, birkaç hafta sonra ilk nefesini almayı başardı. Uzm. Dr. Ersin Çardak, Taş'ın ağabeyinin de aynı hastalık nedeniyle üstelik tam da 32 yaşında, akciğer nakli olamadan yaşamını yitirdiğini, bu bağış sayesinde Cansu Taş'ın, ağabeyinin kaderini yaşamaktan, çocuklarının da yetim kalmaktan kurtulduğunu vurguladı. Geçen bayramları hastanede çocuklarından ayrı geçirmek zorunda kalan Cansu Taş ise bu sene en güzel bayramı yaşadığını kaydederek, bağışçı aile sayesinde hem ciğerine hem üç çocuğuna kavuştuğunu söyledi.

"AMBULANSA GENELDE KORKUYLA BİNİLİR BİZ SEVİNÇLE BİNDİK"

Mesut Taş ise 10 yıllık evliliklerinin son 3 yılının kabus gibi geçtiğini kaydederek organın bulunduğu haberinin geldiği gece heyecandan ne yapacağını bilemediğini ve ambulansa büyük bir sevinçle bindiklerini söyledi. Taş, "Bir hafta evdeysek bir ay hastanedeydik. Umudumuzu kesmeye başlamıştık çünkü ülkemizde organ bağışı çok az. Biz ailece parka gitmeye bile hasret kalmıştık. Ameliyattan önce bir ay sonrasını dahi göremiyorduk. O gece saat 23.30 sıralarında hastaneden telefon geldi. O an elim ayağım birbirine dolanmaya başladı. Hemen ambulansı çağırdım eşimi hastaneye götürmek için. Genelde ambulansa korku, panik içinde binilir ama biz heyecanla ve sevinçle bindik. Buraya nasıl geldiğimizi hiç bilmiyorum. Nakilden sonra eve gittiğimizde büyük oğlum çok sevindi. 'Baba artık ailece her şeyi yapabiliriz değil mi?' dedi. Allah bağış yapan aileden ve buradaki ekipten razı olsun. Eğer organ çıkmasaydı şu an eşimi kaybetmiş olabilirdik" diye konuştu.