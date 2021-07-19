Bayramda hava nasıl olacak?

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Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz dışındaki bölgelerde Kurban Bayramı haftasında da devam edecek.

Ancak Marmara ile Karadeniz bölgesinde bayramın ikinci gününden hafta sonuna kadar sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları da birkaç derece düşecek.

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