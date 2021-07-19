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Sağanak yağış geliyor! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Türkiye'yi etkisi altına alan yüksek sıcaklıkların ardından, Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara ile Karadeniz bölgesinde bayramın ikinci günden itibaren hava sıcaklığı birkaç derece düşüyor. Bu bölgelerde ayrıca Salı gününden Cuma gününe kadar da sağanak yağış görülecek

19.07.2021 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
YAĞMUR GELİYOR! Son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? - Haberler
Bayramda hava nasıl olacak?
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HABERTURK.COM

Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklıklar Marmara ve Karadeniz dışındaki bölgelerde Kurban Bayramı haftasında da devam edecek.

Ancak Marmara ile Karadeniz bölgesinde bayramın ikinci gününden hafta sonuna kadar sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları da birkaç derece düşecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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