Ramazan Bayramı boyunca bankalar ve borsa açık mı? BİST çalışma günleri
Ramazan Bayramı ile beraber vatandaşlar, hangi kuruluşların hizmet verip vermeyeceğine dair araştırma yapıyor. Bu kapsamdan en çok merak edilen konuların başında, banka ve borsa geliyor. Peki, bayramdan bankalar ve borsa açık mı? İşte, detaylar...
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Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar, bankaların ve borsanın çalışma saatleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Borsa istanbul (BİST) tarafından yayınlanan takvime göre borsanın ve ona bağlı çalışan bankaların Ramazan bayramı tarihleri olan 10-11-12 Nisan'da çalışıp çalışmayacağı belli oldu. İşte, detaylar...
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RAMAZAN BAYRAMINDA BORSA VE BANKALAR AÇIK MI?
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa çalışmıyor. Borsaya bağlı olarak çalışan bankalar da doğal olarak hizmet veremeyecek.
Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu giriyor; hafta sonu borsa ve bankalar çalışmıyor. Doğal olarak, borsa ve bankalar 15 Nisan Pazartesi kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek.
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2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık
10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ
5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.
8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.