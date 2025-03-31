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        Haberler Gündem Güncel Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:29
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        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

        Bakan Yerlikaya şunları kaydetti: "14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

        Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420.737 araç denetlendi. 22.310 araca hız ve radar işlemi, 18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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