Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.659,48 %0,49
        DOLAR 37,9983 %0,10
        EURO 41,1480 %0,17
        GRAM ALTIN 3.768,01 %0,99
        FAİZ 46,25 %1,58
        GÜMÜŞ GRAM 41,70 %-0,76
        BITCOIN 83.333,00 %-0,51
        GBP/TRY 49,1765 %-0,04
        EUR/USD 1,0828 %0,25
        BRENT 73,63 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 6.160,70 %0,99
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayram nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz hizmet başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bayram nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz hizmet başladı

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayram nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz hizmet başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.

        Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

        ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ

        Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

        Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​​​​​​​ da söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa