Kurban Bayramı için artık kısa bir zaman kaldı. İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı 16 Haziran'da bayram namazı ile karşılanacak. Bayramın ilk günü camilere akın edecek olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı vakti açıklandı. Buna göre; Kurban Bayramı namazı Adana'da 05.52, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10, Antalya'da 06.11'de kılınacak. Peki, 16 Haziran 2024 Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, 81 ilin bayram namazı saatleri...