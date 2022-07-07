Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci büyük dini bayramı yaklaşırken "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve farz mı?" sorusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı kılınışını bilmeyenler için bilgi notu paylaşıldı. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve cemaalet kılınması farz mı? İşte, bayram namazı kılınışı ve anlatımı...