'Bayram' ismini verdiği buzağıya üşümesin diye evde bakıyor

Buzağıya evde bakmanın zor olmasına rağmen bebek gibi ilgilendiklerini belirten Fatma Tulkar, “Bu buzağımız Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğduğu için ismini ‘Bayram’ koyduk. Akşamları hava soğuk olduğundan dolayı üşümesin diye evde bakıyoruz. Bayram’ı biberonla besliyoruz ve üzerini battaniye ile örtüyoruz” dedi.