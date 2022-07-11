Bayram eğlencesinde maganda kurbanı oldu!

İHA

Kastamonu'da, köyde Kurban Bayramı için yapılan eğlencede, muhtarın tabancasından çıkan kurşun bir vatandaşın ölümüne neden oldu.

Olay, Bozkurt ilçesi Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, köyde Kurban Bayramı için yapılan eğlencede köy muhtarı M.Ö., tabanca ile havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri alanda bulunan Hamdi Çelik'e isabet etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine gelen Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan Çelik'i Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik, burada yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından köy muhtarı M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.