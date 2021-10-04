Baygın bulunan üniversiteliden acı haber!

AA

Alınan bilgiye göre, özel bir yurtta kalan A.K'yi (20) baygın bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'da yer alan habere göre A.K'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.