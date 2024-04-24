Bayern Münih yeni hocasını buldu: "Anlaşma yakın"

Sezon sonunda teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih, Ralf Rangnick ile anlaşmaya çok yakın...

Bild ve Sky Almanya'da yer alan habere göre; Bayern Münih, 'C Planı' olarak Ralf Rangnick ile masaya oturdu ve hemen hemen tüm şartlarda anlaşma sağladı. Rangnick'in transfer üzerinde tek söz sahibi olmasını kabul eden Bayern Münih'i düşündüren ise birkaç konu var.

Ralf Rangnick, Almanya'nın Leipzig şehrinde 29 Haziran 1958'de doğan bir futbol teknik direktörü ve eski futbolcu. Kariyeri boyunca birçok Alman kulübünde teknik direktörlük yapmış ve futbolun çeşitli yönlerinde önemli roller üstlenmiştir. Rangnick, özellikle taktiksel yenilikler ve genç oyuncuların gelişimine odaklanan bir teknik direktör olarak tanınır.

Bayern Münih, bu konularda bir çözüm bularak Rangnick ile anlaşmayı hedefliyor.

Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü yapan Rangnick'in en erken temmuz ortasında takımın başında olması Bayern'i düşündüren ilk konu. İkinci konu ise Avusturya Futbol Federasyonu'na ödenecek tazminatın yüksek olması...

Rangnick'in en önemli başarılarından biri, Almanya'nın RB Leipzig kulübünü Bundesliga'ya yükseltmesi ve ardından takımı Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edilebilecek bir seviyeye getirmesidir. Ayrıca, Almanya'nın Hoffenheim kulübünü de Bundesliga'ya yükselten isimlerden biridir.

Schalke 04, Hoffenheim, RB Leipzig gibi kulüplerin dışında Manchester United'da da görev yapan Ralf Rangnick, 1 Haziran 2022'den bu yana Avusturya'nın başında bulunuyor.