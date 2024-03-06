Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 maç tamamlandı. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 maç tamamlandı.
Bayern Münih, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
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Bayern Münih'e turu getiren golleri 39 ve 66'da Harry Kane ile 45+2'de Thomas Müller kaydetti.
- 3PSG ÇEYREK FİNALDE
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.
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Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.