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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 maç tamamlandı. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 01:09 Güncelleme: 06.03.2024 - 01:12
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 maç tamamlandı.

          Bayern Münih, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lazio'yu 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

        • 2

          Bayern Münih'e turu getiren golleri 39 ve 66'da Harry Kane ile 45+2'de Thomas Müller kaydetti.

        • 3
          PSG ÇEYREK FİNALDE

          Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        • 4

          Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.

        • 5

          Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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