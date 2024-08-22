Bayern Münih'ten transfer açıklaması!

REKLAM advertisement1

Alman devi Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yeni transferleri ve transfer dönemleri için gelen, "Transfer dönemini nasıl değerlendiriyor?" sorusuna cevap veren Eberl, "Kendiniz hakkında konuşmak her zaman zordur. Bence çok iyi bir kadro oluşturduk. Bize uyan iyi oyuncular transfer ettik. Ama futbol bir sonuç oyunu ve biz de buna göre değerlendireceğiz. Benim için kadroda rekabet olması, teknik direktöre belirli bir karışım ve farklı tipte futbolcularla fırsatlar sunmak önemli. Ben çok iyi bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Ama sonuçta puanlama sezon sonunda yapılacak." ifadelerini kullandı.

BAYERN'İN TRANSFERLERİ Bayern Münih, bu sezon kadrosunu; Michael Olise, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bryan Zaragoza, Armindo Sibe ile güçlendirmişti.