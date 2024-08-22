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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 4 haftada toplam 918,7 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:04
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        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 297,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 1 milyar 404,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

        Böylece yabancı yatırımcı geçen haftayla beraber 4 haftada toplam 918,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmiş oldu.

        Hafta Net satış (milyon dolar)
        16.08.2024 -297,6
        9.08.2024 -323,5
        2.08.2024 -169,2
        26.07.2024 -128,5
        Toplam -918,7

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Ağustos'ta 35 milyar 765,5 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 427,8 milyon dolardan 14 milyar 796 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları ise 431,2 milyon dolardan 417,7 milyon dolara geriledi.

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