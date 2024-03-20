Bayern Münih'te Sacha Boey tekrar sakatlandı!

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Galatasaray'dan ayrılarak devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in sakatlık kabusu sürüyor. Bayern Münih'te daha önce sakatlık sorunu yaşayan ve 19 gün sahalardan uzak kalan genç oyuncu yeniden sakatlanırken, sahalara dönüşünün birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada, "FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü" ifadelerine yer verildi.

Bayern Münih kariyerinde 2 kez maça çıkan Sacha Boey, toplam 109 dakika süre aldı.