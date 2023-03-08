Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - PSG: 2-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, 1-0 kazandığı maçın rövanşında PSG'yi bu kez 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Alman devine turu getiren golleri Choupo -Moting ve Gnabry kaydetti.

Giriş: 08.03.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bayern Münih - PSG: 2-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun en dikkat çeken eşlemesinde gülen taraf Bayern Münih oldu... Alman devi, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Messi'li, Mbappe'li Paris Saint-Germain'i (PSG), evinde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bavyera ekibine turu getiren golleri 61. dakikada Choupo-Moting ve 89. dakikada Gnabry kaydetti.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

PARIS YİNE BAŞARAMADI...

Arap sermayesinin satın aldığı PSG, kupa hedefiyle başladığı bu sezonda da hayal kırıklığı yaşadı. Messi, Mbappe ve Neymar'lı hücum hattına sahip olan, Marquinhos ve Sergio Ramos gibi dünyaca ünlü yıldız savunma oyuncularının forma giydiği Fransız devi, daha önce finalde kaybettiği Bayern'e bu kez son 16 turunda elendi ve Devler Ligi'ne bir kez daha havlu attı.

NEYMAR FORMA GİYMEDİ

PSG'nin yıldız ismi Neymar, sakatlığı sebebiyle maçta Bayern Münih karşısında forma giyemedi. Bayern'de ise kırmızı kart cezalısı Pavard takımını bu maçta yalnız bıraktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti!
Eski sevgilisini öldürüp intihar etti!
Gürcistan'da karışıklık
Gürcistan'da karışıklık
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelleyen muhteşem besinler
Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelleyen muhteşem besinler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.