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PARIS YİNE BAŞARAMADI...

Arap sermayesinin satın aldığı PSG, kupa hedefiyle başladığı bu sezonda da hayal kırıklığı yaşadı. Messi, Mbappe ve Neymar'lı hücum hattına sahip olan, Marquinhos ve Sergio Ramos gibi dünyaca ünlü yıldız savunma oyuncularının forma giydiği Fransız devi, daha önce finalde kaybettiği Bayern'e bu kez son 16 turunda elendi ve Devler Ligi'ne bir kez daha havlu attı.