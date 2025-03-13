Bayern Münih, Joshua Kimmich'le sözleşme uzattı!
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Giriş: 13.03.2025 - 16:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:33
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi.
Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.
Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ