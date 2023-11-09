Bayern Münih-Galatasaray maçı yazar yorumları

Her iki ayakta da 75’te skor dengedeydi ama maalesef son çeyreklerde bir çıplak gerçek çarptı yüzümüze: Bundesliga’nın temposu, ritmi, fizik kalitesi Süper Lig’in çok önünde. Bu iki maçta sadece Bayern’le Galatasaray arasındaki değil, Bundesliga ile Süper Lig arasındaki mesafeyi de gördük bence. Amerikalılar’ın meşhur bir deyimi var; “woulda, shoulda, coulda” diye. “Ninemin tekerlekleri olsaydı bisiklet olurdu” gibi de çevirebilirsiniz, “keşke, keşke, keşke” diye de... İnsan gerçekten de keşke demeden edemiyor, iki Bayern maçını izledikten sonra. Ancak Galatasaray’ın bu ritmi sürerse, kalan iki maçında ManU’yu da- Kopenhag’ı da geçebilecek gücü var bence.