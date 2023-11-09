Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bayern Münih-Galatasaray maçı yazar yorumları - Futbol Haberleri

        Bayern Münih-Galatasaray maçı yazar yorumları

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Uzun süre boyunca güçlü rakibine karşı başa baş oynayan sarı-kırmızılılar, Harry Kane'in son bölümde kaydettiği gollere engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 kaybettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray, 1 milyarlık bu takıma karşı İstanbul’da muazzam bir 60 dakika oynadı. Bir ara şut istatistiği 16’ya 3, gol beklentisi de 2,15’e 0,42 idi. Belki o gün sol bekte Kazımcan başlamasa onurlu bir oyundan daha fazlasıyla da ayrılabilirdi sahadan Galatasaray. Temsilcimiz dün İstanbul’daki kadar dominant değil ama doğru bir futbol oynadı Münih’te. Rakibini haliyle üçüncü değil ikinci bölgede karşıladı. 42 ve 43’te Icardi ve Ziyech’le iki net fırsat buldu, faydalanamadı. 61’de yarım omuz farkla Torreira’nın golünden oldu.

        • 2

          Her iki ayakta da 75’te skor dengedeydi ama maalesef son çeyreklerde bir çıplak gerçek çarptı yüzümüze: Bundesliga’nın temposu, ritmi, fizik kalitesi Süper Lig’in çok önünde. Bu iki maçta sadece Bayern’le Galatasaray arasındaki değil, Bundesliga ile Süper Lig arasındaki mesafeyi de gördük bence. Amerikalılar’ın meşhur bir deyimi var; “woulda, shoulda, coulda” diye. “Ninemin tekerlekleri olsaydı bisiklet olurdu” gibi de çevirebilirsiniz, “keşke, keşke, keşke” diye de... İnsan gerçekten de keşke demeden edemiyor, iki Bayern maçını izledikten sonra. Ancak Galatasaray’ın bu ritmi sürerse, kalan iki maçında ManU’yu da- Kopenhag’ı da geçebilecek gücü var bence.

        • 3

          Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray iyi oynadığı Bayern maçlarını belki kaybetti ama hiç ezilmedi. Bayern Münih de grupta bu kadar baskıyı Galatasaray'dan başka bir takımdan yemedi. İyi oynamak yetmiyor, girdiğin pozisyonları bitireceksin. Özellikle duran toplarda dikkat edeceksin. Herkes bu mücadelede taşın altına elini koyacak. Ziyech ile Zaha gibi gövdeli transferler eğer anlayış ve mücadele anlamında Münih'te 12.5 km koşan Lucas Torreia'nın ciddiyet, çalışkanlık, aldığı sorumluluk seviyesine gelmedikçe faydalı olamazlar. Ziyech güçsüz ve sadece pas atarak idare etmeye çalışıyor. Zaha kopuk kopuk oynadığı için etkisiz kalıyor. Ndombele hala kulübede oturuyor, ilk 11'e giremiyor. Çalım üstadı denilen Tete hala istikrarı yakalayamıyor.

        • 4

          Muslera, Boey, Angelino, Sanchez, Abdülkerim ve çıkıncaya kadar İcardi iyi mücadele ettiler. Kaan Ayhan orta alanda ağır kaldı. Angelino ilk kez etkili oynadı. Angelino çıkıp Abdülkerim sol beke geçince yine sıkıntı oldu. Abdülkerim-Sanchez ikilisi 80 dakika uyumlu ve dengeliydi. Nelsson sağ stopere girip, Sanchez sol stopere kayıp, Abdülkerim sol beke geçince savunmanın pozisyon bilgileri arıza yaptı. Okan Hoca Allah aşkına Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozma, solda kimi oynatırsan oynat. Şimdi Galatasaray için İstanbul'daki M.United mücadelesi "Avrupa'ya devam" adına final maçı olacak.

        • 5

          Serkan Korkmaz (Fotomaç): Galatasaray iki Bayern maçında da performansıyla takdiri hak etti. Bu kez hayallerimizi yıkan bir duran top golüydü. İlk maçta onlar gibi 90 dakika ayakta kalamamanın, bu kezse "büyük takım duran topla fark yaratır" kuralının kurbanı olduk.

        • 6

          Bu gruptaki kaderimizi belirleyecek esas iki maç şimdi oynayacaklarımız (içeride United, deplasmanda Kopenhag) olacak. İki maçta 6 puan zor ama neden olmasın? Final gibi oynanacak iki maç bizi bekliyor.

        • 7

          Serkan Akcan (Fanatik): 80 dakika başa baş oyun, Ali Sami Yen’deki kadar olmasa da yeterli bir ön alan baskısı, yakalanan pozisyonlar ama bitime 10 dakika kala duran toptan yenen bir golle kaybedilen bir maç. Bayern Münih şu an Şampiyonlar Ligi’nin en elit takımlarının başında geliyor. Sezona belki çok iyi başlamadılar ama yavaş yavaş formlarının zirvelerine yaklaşmaya başlamışken Bayern’e karşı Galatasaray’ın Münih’te 80 dakika oyunu tutabilmesi büyük bir efor gerektiriyordu. İlk yarı Zaha, Münih’e gelmemiş gibiydi. Upemacano’nun ağırlığından faydalanmak için Zaha’nın birebirlerine fazlasıyla ihtiyaç vardı ama Fildişili forvetin ne Kasımpaşa maçındaki iştahı vardı, ne de United deplasmanındaki liderliği. Böylesi büyük maçlarda lider geni taşıyan oyunculara fazlasıyla ihtiyaç olacağı belliyken Zaha sahadaki en etkisiz Galatasaraylı futbolcuydu.

        • 8

          Barış Alper girdikten sonra Davies ile eşleşmesinden bir kart çıkma ihtimaline oynamak bir yana Bayern ceza sahasını karıştıran isim oldu. Bakambu-Zaha değişiminin çok daha erken gelmesi gerekirdi doğrusu. 80 dakikalık bu direnişte en büyük pay şüphesiz Davinson Sanchez’e aitti. Müthiş bir stoperlik, doğru yerde doğru müdahaleler ve topun takımında kalmasını sağlayacak pas çıkışları... Son 10 dakikaya kadar iyi oynayıp, 2-0 geri düştükten sonra kısa sürede doğru tepkiler verilmesine rağmen kaybedilen bir maç oldu. Ama ne olursa olsun zaten içerideki United maçı belirleyici olacak.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        İşte dünyanın en yeni adası
        İşte dünyanın en yeni adası
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        Habertürk Anasayfa