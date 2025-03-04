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        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları

        Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada iki Alman ekibide galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem M. Oliver yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:38
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İskoç ekibi Celtic'i eleyen Bavyera ekibi, grup aşamasını altıncı bitirip son 16'ya direkt katılan Bayer Leverkusen ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          BAYERN MÜNİH- BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı 5 Mart Çarşamba (yarın) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH- BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Sane, Kane

        • 5

          BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11

          Kovar, Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Tella, Wirtz

        • 6
        Yazı Boyutu
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