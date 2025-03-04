Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İskoç ekibi Celtic'i eleyen Bavyera ekibi, grup aşamasını altıncı bitirip son 16'ya direkt katılan Bayer Leverkusen ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Bayern Münih- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda?